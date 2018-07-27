  • 27 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:20 62.9933  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:20 73.2466  
Нефть($) 27.07.2018 74.56 +0.12
Нефть(p) 27.07.2018 4648.30 -16.71

Гибнут утки: загрязнением реки Новая займется природоохранная прокуратура

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

В июне местные жители начали жаловаться на странный запах и пятна мазута.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев попросил природоохранную прокуратуру проверить сообщения местных жителей о массовой гибели уток в реке Новая. По мнению парламентария, это не первый инцидент, свидетельствующий о загрязнении загрязнении водоема.

Сообщения о экологической катастрофе стали поступать еще в июне. Сначала очевидцы пожаловались на странный запах от водоема, в июле по поверхности реки уже плавал мазут.

В марте этого года специалисты комитета по природопользованию и Росприроднадзора выявили в пробах воды повышенную концентрацию этиленгликоля. Виновником оказались «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющие аэропортом «Пулково».

Как оказалось, источникам загрязнения стали стоки, образующиеся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов самолетов противообледенительными жидкостями.

Читайте также:

Петербуржцы пожаловались на позеленевшие реки Охта и Оккервиль

Ранее к ответственности за загрязнение реки Оккервиль привлекли компанию «СитиСтрой».  В середине июля петербуржцы рассказали чиновникам, что река приобрела белый оттенок. Инспекторы установили, что в канаву, впадающую в Оккервиль, попал бетонит.

Вода загрязнилась из-за строительства магистрального водопровода, которым «СитиСтрой» занимался по заказу ООО «СМЭУ "Заневка"». Бетонит использовался при подготовке траншеи через дно реки, материал попал в Оккервиль из-за нарушения правил работ.

Не стоит забывать и о разноцветной Мурзинке. В начале июня река стала фиолетовой. Как установили специалисты, вода лилась из заглубленного выпуска, находящегося на балансе АО «Экопром».

Эта же компания в начале мая сделала Мурзинку красной. Тогда организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей по факту превышения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

    Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram