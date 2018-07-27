Гибнут утки: загрязнением реки Новая займется природоохранная прокуратура

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев попросил природоохранную прокуратуру проверить сообщения местных жителей о массовой гибели уток в реке Новая. По мнению парламентария, это не первый инцидент, свидетельствующий о загрязнении загрязнении водоема.

Сообщения о экологической катастрофе стали поступать еще в июне. Сначала очевидцы пожаловались на странный запах от водоема, в июле по поверхности реки уже плавал мазут.

В марте этого года специалисты комитета по природопользованию и Росприроднадзора выявили в пробах воды повышенную концентрацию этиленгликоля. Виновником оказались «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющие аэропортом «Пулково».

Как оказалось, источникам загрязнения стали стоки, образующиеся после обработки взлетно-посадочных полос и корпусов самолетов противообледенительными жидкостями.

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Ранее к ответственности за загрязнение реки Оккервиль привлекли компанию «СитиСтрой». В середине июля петербуржцы рассказали чиновникам, что река приобрела белый оттенок. Инспекторы установили, что в канаву, впадающую в Оккервиль, попал бетонит.

Вода загрязнилась из-за строительства магистрального водопровода, которым «СитиСтрой» занимался по заказу ООО «СМЭУ "Заневка"». Бетонит использовался при подготовке траншеи через дно реки, материал попал в Оккервиль из-за нарушения правил работ.

Не стоит забывать и о разноцветной Мурзинке. В начале июня река стала фиолетовой. Как установили специалисты, вода лилась из заглубленного выпуска, находящегося на балансе АО «Экопром».

Эта же компания в начале мая сделала Мурзинку красной. Тогда организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей по факту превышения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.