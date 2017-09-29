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Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от фильма "Матильда"

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© Фото: Александр Кряжев / РИА "Новости"

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Показ проходил в закрытом режиме в кинозале столичного ГУМа, полиция обеспечила дополнительную безопасность.

Депутаты Госдумы вечером 28 сентября посмотрели фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" в кинозале столичного ГУМа и поделились впечатлениями о скандальном кино. Показ проходил в закрытом режиме, полиция обеспечила дополнительную безопасность, пишет РИА "Новости".

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Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин сообщил, что всем парламентариям, посмотревшим "Матильду", фильм понравился. По его словам, все заявили, что стали относиться к Николаю II "лучше, чем раньше". Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") считает, что заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о фильме "Матильда" необоснованны.

По мнению Драпеко, в фильме Николай II показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну. Депутат отметила достоинства фильма: по ее мнению, это прекрасная музыка, замечательные костюмы, очень хорошая актерская игра.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов после просмотра заявил, что фильм позволил ему увидеть последнего российского императора другими глазами, как человека на эмоциональном уровне, испытать чувство сострадания и сочувствия. Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов сделал вывод, что фильм никак не оскорбляет память о Николае II. "Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет", - сказал парламентарий.

Сам Алексей Учитель после просмотра фильма депутатами оценил их общее впечатление как "сверхблагоприятное". "По тем аплодисментам, которые были в конце фильма, депутаты у нас тоже разные бывают. Я ждал неоднозначной реакции. Но я не услышал ни одного отрицательного момента", - заявил режиссер.

В то же время он не считает, что просмотр фильма депутатами "поставит точку" в истории с "Матильдой". "Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы РФ. Почему-то на это говорят "нет, все не так". Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством", - резюмировал Учитель.

Фильм также прокомментировал Никита Михалков, пишет "Интерфакс". "Кино мстит по-страшному. На мой взгляд, нельзя погружать в бытовые условия человека, причисленного как мученика к лику святых. Ты должен понимать, что этого делать не надо. А если делаешь, то не надо жаловаться", - рассказал он во время открытия киноклуба Академии кинематографического и театрального искусства.

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