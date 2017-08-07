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Сокуров, Лунгин и Познер вступились за экс-директора "Гоголь-центра"

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА "Новости"

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Деятели культуры просят освободить Алексея Малобродского из-под стражи на время следствия.

Деятели культуры вступились за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Они просят освободить его из-под стражи на время следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Письмо подписали режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Оксана Фандера, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн.

"В ближайшее время Московский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу на решение Басманного суда. Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна".

В письме также отмечается, что "театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела "Седьмой студии", которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами".

Малобродского арестовали 21 июня по делу о хищении бюджетных средств в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь".

Следствие утверждает, что «Сон в летнюю ночь» не было поставлен, хотя спектакль несколько лет идет в «Гоголь-центре». Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попросил зрителей доказать, что спектакль шел и идет в театре.

В рамках дела прошли обыски в том числе у Серебренникова и в помещениях "Гоголь-центра". Бывший бухгалтер студии Нина Масляева была заключена, бывший гендиректор Юрий Итин отправлен под домашний арест. Сам Серебренников был допрошен как свидетель.

Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на продление Малобродскому срока ареста 9 августа.

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