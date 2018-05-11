Экс-главу «Гоголь-центра» Малобродского перестали приковывать наручниками в реанимации

Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского перестали пристегивать наручниками в больнице. Это произошло после обращения председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова к начальницу ГУ МВД по Москве Олегу Баранову.

Накануне, 10 мая, Малобродскому вызвали скорую к зданию Басманного суда, который отказал ему в переводе из СИЗО под домашний арест. В больницу экс-гендиректора «Гоголь-центра» доставили с подозрением на инфаркт, его лечащий врач говорил об угрозе жизни пациента.

По данным на утро 11 мая, врачи оценивают его состояние как тяжелое, ближе к среднему, сообщил ТАСС. В настоящее время Малобродский находится в кардиореанимации 20-й Городской клинической больнице Москвы.

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Малобродский проходит по делу «Седьмой студии». Фигурантов, в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, передаваемые в Минкульт, заведомо завышались. В январе стало известно, что сумма ущерба возросла почти в два раза, до 133 млн рублей.

В конце марта 2018 года жена экс-руководителя «Гоголь-центра» Татьяна Лукьянова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и омбудсмену Татьяне Москальковой. Она написала письмо, в котором заявила, что у нее есть основания опасаться за жизнь мужа.

Следственный комитет дважды подавал ходатайство о переводе Малобродского под домашний арест. Суд дважды отказался рассматривать заявление. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» на заседании 10 мая заявил, что прокурору «аукнется это покушение на убийство».