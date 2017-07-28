Граффити-портрет Цоя в Петербурге облили красной краской. Он находится во дворе между улицами Маяковского и Восстания. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

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Личности вандалов неизвестны. В июне неизвестные также разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Портрет Цоя появился в августе 2014 года, накануне годовщины гибели музыканта, граффити нарисовали художники HoodGraff.

21 июня 2017 года Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. Осенью в Петербурге установят памятник Цою. Сейчас же в Северной столице идут съемки кино о юности музыканта, режиссер фильма "Лето" - Кирилл Серебренников.