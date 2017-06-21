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В Петербурге осенью установят памятник Виктору Цою

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© Фото: Сергей Фалькин / vk.com/club10958069

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Макет памятника легендарному музыканту уже выполнен в глине.

В Петербурге осенью установят памятник Виктору Цою. Макет памятника легендарному музыканту уже выполнен в глине. В ближайшее время статуя Цоя в полный рост с гитарой в руках будет отлита в металле. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

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Проект подготовлен скульптором Матвеем Макушиным для фонда «Памяти Виктора Цоя». Градостроительный совет Северной столицы одобрил установку памятника.

"Памятник готов в глине в полный размер, принят выездной комиссией Градостроительного совета. На данный момент происходит подписание договора с заводом изготовителем. Также в конце мая к нам в мастерскую приезжал Роберт Максимович Цой и остался вполне доволен результатом", - рассказали в фонде.

Фонд «Памяти Виктора Цоя» был создан усилиями друзей и поклонников с целью сохранения и увековечения светлой памяти и доброго имени Виктора Цоя. С 2012 года у фонда появился спонсор - меценатская организация Фонд Жорно. Именно эта организация установила в Петербурге памятник поэтессе Анне Ахматовой (2006 год), памятник Николаю Рериху (2009), памятник первому архитектору Петербурга Доменико Трезини (2013).

Сегодня, 21 июня, Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. В метро Петербурга устроили акцию к юбилею Цоя, а «Яндекс» выпустил клип «Звезда по имени Солнце». Кавер-версию песни исполнили десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов.
Фото: Сергей Фалькин / vk.com/club10958069

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