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Стэн Ли незадолго до смерти придумал с дочерью нового супергероя

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© Фото: TMZ

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Работа над персонажем еще не окончена.

Автор комиксов и создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли, умерший 12 ноября, незадолго до смерти вместе со своей дочерью Джоан Селией Ли придумал нового персонажа. Об этом сообщает TMZ.

По словам Джоан, героя зовут Dirt Man, и идея его создания принадлежит ей. Однако Стэн Ли до конца жизни вносил правки и помогал своей дочери продумывать образ «грязевого человека».

«Я всю жизнь упрашивала его сделать персонажа вместе со мной. Мы работали над героем по имени Dirt Man», – рассказала Джоан Селия Ли.

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Дочь легендарного создателя комиксов добавила, что новый герой «очень интересен», но не стала распространяться по поводу суперсил и биографии Dirt Man. Работа над ним еще не окончена, будет ли история экранизирована, пока что также не сообщается.

Стэн Ли умер в понедельник в возрасте 95 лет после того, как был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Ли является создателем и соавтором самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Железного человека, Человека-паука, Тора, Халка, Черной пантеры, Мстителей, Фантастической четверки, людей Икс и многих других. Он был президентом компании Marvel.

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