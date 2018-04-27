Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

В воскресенье, 29 апреля, в России начнутся первые майские праздники. Официально они приурочены к 1 мая, Празднику весны и труда. Выходные продлятся четыре дня, до 2 мая включительно.

Традиционно в Петербурге в конце апреля открывается туристический сезон. В городе уже началась навигация по рекам и каналам, поэтому все желающие могут отправиться на водные экскурсии, чтобы увидеть Северную столицу с необычного ракурса.

Колоннада Исаакиевского собора с 1 мая перейдет на ежедневный режим работы, попасть на нее можно будет с 10:30 до 18:00. С пятницы, 27 апреля, она доступна и по вечерам, с 18:00 до 22:30.

В субботу, 28 апреля, в государственном музее-заповедике «Петергоф» начнется летний режим. В этот день там включат знаменитые фонтаны. Торжественный запуск под «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра назначен на 11:00.

В ночь на 30 апреля в петербургском метро начнет работать ночной поезд-челнок. Он будет курсировать между станциями «фиолетовой» ветки «Адмиралтейская» и «Спортивная». Воспользоваться им можно по праздничным дням и по выходным с 01:00 до 03:00. Интервал движения составит 20 минут.

Петербуржцы и гости города смогут перемещаться и на наземном транспорте. С 30 апреля на улицы города начнут выходить ночные автобусы. Движение будет осуществляться по маршрутам 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии петербургского метрополитена.

Фестиваль ледоколов

Одним из главных событий майских праздников станет Фестиваль ледоколов, который состоится в Северной столице в пятый раз. Посмотреть на грандиозные судна можно будет 29 и 30 апреля, площадки фестиваля с развлекательными программами будут работать с 11 до 20 часов.

В 2018 году в фестивале впервые будет участвовать ледокол «Новороссийск», который был спущен на воду в 2015 году. Петербуржцы и гости города также увидят ледоколы «Мудьюг», «Невская застава, «Санкт-Петербург» и «Иван Крузенштерн». Полюбоваться ими можно будет с набережной Лейтенанта Шмидта и с Английской набережной. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Арт-субботник в Михайловском саду

В день общегородского субботника 29 апреля петербуржцев приглашают к 12 часам дня поучаствовать в уборке территории Михайловского сада. За помощь для горожан устроят культурную программу.

В 13:00, 14:00 и 15:00 состоятся тематические экскурсии с рассказом об истории Михайловского сада, его флоре и фауне.

На арт-субботнике также будут танцевальные и творческие мастер-классы и лекции: например, Александра Абакшина, искусствовед и режиссёр, расскажет об импрессионизме в искусстве.

Международный день джаза в Александровском саду

В честь праздника, столицей которого в этом году стал Петербург, на протяжении трех дней в саду возле Адмиралтейства с утра до вечера будут играть джаз.

В субботу, 28 апреля, несколько коллективов, в том числе Санкт-Петербургский джазовый оркестр, «Александр Довгополый Project» и Сара Маккензи из Австралии будут выступать в окружении деревьев с 15 до 22 часов. В открытом лектории в саду покажут фильм «All Star International Jazz Day Gala 2017», а Артур Газаров проведет мастер-класс «Перкуссия из подручных средств».

На следующий день, 29 апреля, концерты начнутся в 14:00. Ближе к вечеру, с 19 до 20 часов, в саду выступят Билли Новик и «Санкт-Петербургский джазовый актив». Программу дня завершит израильский саксофонист Эли Дегибри.

В понедельник, 30 апреля, когда отмечается Международный день джаза, возле Адмиралтейства сыграют секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, трио Дмитрия Илугдина, квартет Олега Бутмана и Натальи Смирновой, Nikolay Moiseenko Quintet и другие артисты. Не обойдется и без образовательной части праздника.

Шоу OTO от Cirque Du Soleil

С 28 апреля по 5 мая в Петербурге покажут новую постановку знаменитого монреальского Cirque Du Soleil.

Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Стоимость билета, в зависимости от даты и времени шоу, начинается от 2080 рублей. Посмотреть подробности можно на сайте мероприятия.

Фото: Instagram / @grobea

Фестиваль мыльных пузырей

В Парке имени Бабушкина 29 и 30 апреля будут пускать миллионы мыльных пузырей. Всех петербуржцев призывают ярко одеться и принести с собой хорошее настроение, чтобы создать сказочную атмосферу, которую дополнят лучшие мастера мыльного шоу. Стоимость входа составляет 200 рублей, фестиваль начинается в 15:00.

St. Petersburg Craft Event

На территории центра дизайна Artplay SPb на Красногвардейской площади пройдет фестиваль крафтового пива St. Petersburg Craft Event. Гостей ждут десятки видов хмельного напитка, которые представят полсотни независимых пивоварен из России и Европы.

Любителей крафта порадуют мастер-классами, лекциями и музыкальной программой, хедлайнером которой стала петербургская группа The Hatters. Билеты на мероприятие стоят 500 рублей, фестиваль начнется в 13:00 и завершится в 23:00.

Удивительный Стэн Ли

В преддверии выхода нового супергеройского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» в ТРЦ «Охта Молл» пройдет лекция о создателе вселенной Marvel Стэне Ли.

Комикс-эксперт Владимир Сидоров расскажет, как Ли превратил рисованных персонажей в кумиров людей по всему миру и перевернул поп-культуру.

Лекция состоится 29 апреля в 19:30, чтобы попасть на нее, необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Фото: Instagram / @therealstanlee

Открытая карта

На протяжении трех дней, с 30 апреля по 2 мая, в Северной столице пройдут необычные экскурсии проекта «Открытая карта». Горожанам покажут по новые окраины Петербурга, объяснят, почему Кронштадт был Кремниевой долиной царской России. Их также проведут их Сенному рынку, креативным пространствам Коломны и другим местам.

Попасть на каждую экскурсию можно за 300-400 рублей. Приобретать билеты стоит заранее, потому что количество мест ограничено.

Красочный забег ColorsGO

Яркое спортивное событие, которое не первый раз проходит в Северной столице, состоится в Парке имени Бабушкина 2 мая.

Необычный забег назван «красочным» не для красного словца. В нем действительно используются сухие краски, которые разноцветным облаком поднимаются над трехкилометровой дистанцией. Визуально все действо очень напоминает фестиваль красок, во время которого, конечно, никто никуда не бежит, однако феерия цветов такая же.

Всего в забеге смогут поучаствовать 1000 человек, а вот количество зрителей не ограничено. Мероприятие начнется в 15:00. Билет для зрителя стоит 200 рублей, а для участника – 500 рублей.

Фото: vk.com/colorsgo