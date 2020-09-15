В теннисном турнире АТР в Петербурге примут участие Медведев, Циципас, Рублев и Хачанов

Турнир ATP в Санкт-Петербурге, который стартует 12 октября, опубликовал заявочный лист.
Как пишет NevaSport, напрямую в сетку попали россиянин Даниил Медведев (5-я ракетка мира), грек Стефанос Циципас (6); итальянец Маттео Берреттини (8), бельгиец Давид Гоффен (11), россиянин Андрей Рублев (12), канадец Денис Шаповалов (14), россиянин Карен Хачанов (16), швейцарец Стэн Вавринка (17), испанец Пабло Каррено-Буста (18), канадец Милош Раонич (19), болгарин Григор Димитров (22), хорват Борна Чорич (26) и другие игроки топ-50.
Организаторы турнира ATP в Петербурге сохранили призовой фонд в размере около 1 млн долларов, не использовав возможность снизить его.