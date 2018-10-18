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«Она должна была самоуничтожиться полностью»: Бэнкси пожаловался на измельчитель в картине «Девочка с шаром»

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «banksyfilm»

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После самоуничтожения цена картины выросла в два раза – до двух миллионов фунтов стерлингов.

Картина уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром» должна была самоуничтожиться полностью, а не частично, как это произошло на аукционе в Лондоне. Об этом англичанин рассказал на своем YouTube-канале.

Видео носит название «Разрежь любовь – режиссерская версия» (Shred the Love, the Director's cut). На нем показаны все события, которые связаны с картиной: от создания для нее рамы-шредера до уничтожения на аукционе.

Бэнкси сказал, что задумка не осуществилась из-за встроенного в раму измельчителя, который сломался в ответственный момент. «На репетициях срабатывал каждый раз», – говорится в видео.

В видео художник показал устройство шредера, а также способ его активации на аукционе.

В Instagram Бэнкси уточнил, что картина действительно была изрезана, и что руководство аукционного дома Sotheby’s не знало о планах художника ее уничтожить.

В начале октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. «Девочка с шариком» была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов (1,4 млн долларов).

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», – отметил директор аукциона.

Обрезки картины, которые купила неизвестная женщина-коллекционер, переименовали в «Любовь в мусорном ведре» (Love Is In The Bin). Она не стала отказываться от покупки.

«Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», – рассказала новая владелица произведения.

После уничтожения цена картины выросла до двух миллионов фунтов стерлингов.

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