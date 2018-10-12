Покупательница уничтоженной на аукционе картины Бэнкси не станет отменять сделку

Коллекционер, купившая картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», не станет отменять сделку. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Сразу после продажи на аукционе Sothebyʼs картина наполовину самоуничтожилась.

«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать, что в моих руках оказался собственный кусочек истории искусства», – приводит ее слова аукционный дом.

Организация не раскрывает имя покупательницы. Известно лишь, что она родом из Европы и является давним клиентом аукционного дома.

Она приобрела одну из самых известных картин Бэнкси за миллион фунтов стерлингов (1,4 млн долларов) на аукционе 5 октября. «Девочка с шаром» сразу после продажи оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки.

Сам Бэнкси прокомментировал ситуацию: «Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе». Художник также добавил: «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением».

После уничтожения «Девочка с шаром» получила новое название «Любовь в мусорной корзине».