«Мы не хотели»: в «Ленэнерго» объяснили, почему граффити-портрет с Шевчуком пришлось закрасить

Граффити-портрет Юрия Шевчука на трансформаторной будке на Литейном проспекте закрасили желтой краской. Это сделали сотрудники компании «Ленэнерго», получив предписание от ГАТИ, сообщает «ПД».

В отношении «Ленэнерго» было возбуждено административное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по содержанию фасада. Местные жители на портале «Наш Петербург» неоднократно оставляли требования закрасить граффити.

«В случае возбуждения административного дела неустранение проблемы повлекло бы для компании штраф примерно в 100 тыс. рублей», – рассказала «ПД» представитель компании Юлия Зарубина.

Она добавила, что сотрудники «Ленэнерго» около восьми раз за последние два года закрашивали надписи в этом месте, сохраняя при этом художественное изображение музыканта.

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«Мы общались с районом, общались с местными жителями. Со своей стороны мы продолжаем говорить о том, что это изображение не носило никакого экстремистского характера и не наносило вред здоровью и безопасности жителей. Тем не менее в связи с необходимостью урегулирования и закрытия административного дела и того, что штраф есть штраф, изображение было закрашено», – пояснила Зарубина.

Граффити с Юрием Шевчуком появилось в декабре 2016 года. Это была одна из работ уличных художников из команды HoodGraff.