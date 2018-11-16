В ЗакСе поддержали предложение легализовать граффити с портретами знаменитостей

В Законодательном собрании Петербурга предложили узаконить граффити на фасадах зданий, чтобы прекратить «войну с портретами». Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока, автора инициативы.

Предложение парламентария одобрили на заседании комитета по законодательству. Инициативу поддержал и художник Артем Бурж из проекта HoodGraff.

В Северной столице нередко закрашивают портреты известных личностей, нарисованные на трансформаторных будках и в других местах. Зачастую это происходит по жалобам жителей города.

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По мнению Четырбока, такие граффити могут быть достоянием Петербурга. «В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов, которые находятся в спальных районах с типовой застройкой и серыми фасадами. На мой взгляд, их спокойно можно было бы украсить портретом народного артиста или символами исторических событий, например, Великой Победы», – сказал он.

Согласно законопроекту, Смольный должен будет разработать правила размещения уличного искусства и определить упрощенную форму его согласования. Отвечать за эти вопросы будет комитет по градостроительству и архитектуре.