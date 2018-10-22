Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют летом 2019 года

Летом 2019 года будут опубликованы два рассказа Эрнеста Хемингуэя, которые прежде не издавались. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса.

Он заявил, что будут обнародованы рассказы «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых». Хемингуэй написал их в середине 1950-х годов.

По словам Катакиса, произведения войдут в новое переиздание романа «По ком звонит колокол». Помимо этого, в него войдет рассказ «Комната с видом на сад», которую впервые опубликовали в августе 2018 года.

Эрнест Хемингуэй скончался в 1961 году на 62-м году жизни. За семь лет до своей смерти он получил Нобелевскую премию по литературе.