  • 23 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 15:21 65.3408  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 15:21 74.9765  
Нефть($) 23.10.2018 77.95 2.67
Нефть(p) 23.10.2018 5161.19 +236.04

Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют летом 2019 года

Автор:


© Фото: Flickr / Florida Keys--Public Libraries

Темы дня

Произведения войдут в переиздание романа «По ком звонит колокол».

Летом 2019 года будут опубликованы два рассказа Эрнеста Хемингуэя, которые прежде не издавались. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распорядителя литературного наследия писателя Майкла Катакиса.

Он заявил, что будут обнародованы рассказы «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых». Хемингуэй написал их в середине 1950-х годов.

По словам Катакиса, произведения войдут в новое переиздание романа «По ком звонит колокол». Помимо этого, в него войдет рассказ «Комната с видом на сад», которую впервые опубликовали в августе 2018 года.

Эрнест Хемингуэй скончался в 1961 году на 62-м году жизни. За семь лет до своей смерти он получил Нобелевскую премию по литературе.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы
    11.10.18
    Как выбрать матрас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram