Скончался французский актер Клод Брассер

Клод Брассер – дважды лауреат премии «Сезар».

По информации, которая была предоставлена французским агентством Франс Пресс, причиной смерти актёра не является коронавирус. Брассер будет похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Клод Брассер – сын артистов Пьера Брассера и Одетт Жуайе. Клод Брассер являлся крестным отцом Эрнеста Хемингуэя. Брассер работал со знаменитыми французскими режиссёрами, в число которых вошли Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Жорж Лотнер.

Наибольшую известность актеру принесли роли в фильмах «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны» и др. В 2008 году Брассер был удостоен звания кавалера Ордена почетного легиона.