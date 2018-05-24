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Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

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© Фото: Instagram / @blackbooksbar

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Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

«Бакалавриат»

 

Открытый весной 2017 года бар на улице Маяковского – это площадка для лекций, семинаров, дискуссий, выставок, кинопоказов и небольших камерных концертов. Заведение сотрудничает с университетами, образовательными площадками, независимыми книжными магазинами, изданиями и просто интересными людьми, которым есть что рассказать.

Бармены «Бакалавриата» готовят авторские коктейли на основе натуральных сиропов и самодельного пюре. В алкогольной карте есть и коктейльная классика, а также вино, пиво и крепкие напитки. Кроме того, за барной стойкой продаются книги и журналы, которые можно прочесть, купить или заказать. Подсказать какое-нибудь произведение помогут сотрудники бара.

Бесплатные лекции и другие мероприятия проходят в «Бакалавриате» несколько раз в неделю. Например, по четвергам проходит курс куратора Открытого философского факультета Ильи Мавринского «Апофеоз частиц», иногда устраивают встречи шахматного клуба «Бобби Фишер» или даже выставки.

Официальный сайт

Где: улица Маяковского, 10

Когда: с понедельника по четверг – c 11:00 до 01:00, с пятницы по воскресенье – с 11:00 до последнего гостя

Сколько: средний счет – 600 рублей

Фото: Роман Соколов / vk.com/bakalavriatbar
 

«Рубинштейн»

 

Одним из первых событий кафе стали Рубинштейновские чтения – культурная программа, в рамках которой выступили историк Лев Лурье, а также поэт и критик Лев Рубинштейн.

В заведении открыли лекторий «Рубинштейн 20/21», где состоялись лекции от Эрмитажа посвященные, например, скандально известной экспозиции бельгийского художника Яна Фабра и выставке Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех».

Развивать кругозор можно под отличное вино или какое-нибудь блюдо. Здесь подают европейские закуски, по утрам можно взять завтрак, а по воскресеньям – бранчи.

Кафе удачно расположено – в соседнем здании находится Малый драматический театр, поэтому если программы «Рубинштейна» не хватит для культурного просвещения, можно заглянуть в МДТ.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 20

Когда: ежедневно с 10:00 до 02:00

Сколько: средний счет – 1500 рублей

 
Фото: Instagram / @caferubinstein
 

Black Books Bar

 

Особенностью бара на улице Рубинштейна, вдохновленного британским сериалом «Книжный магазин Блэка», стали лекции от Европейского университета. Их начали проводить в марте, вскоре после запрета на образовательную деятельность ЕУ. В качестве тем организаторы выбирают историю, историю искусств и антропологию.

Соучредитель Black Books Bar Михаил Иванов руководит книжным магазином «Подписные издания» на Литейном проспекте. По его словам, бар изначально хотели назвать в честь немецкого историка искусств Бенджамина Бухло, но решили остановиться на более «книжном» имени.

Барная карта в основном состоит из вина, которого насчитывается несколько десятков сортов. Выпить также можно классический крепкий алкоголь или традиционное английское пиво.

Официальная страница

Где: улица Рубинштейна, 29/28

Когда: с воскресенья по четверг с 16:00 до 01:00, в пятницу и субботу с 16:00 до последнего гостя

Сколько: средний счет – 500 рублей

Фото: Instagram / @blackbooksbar
 

Dead Poets Bar

 

Создатели «Мертвых поэтов» называют заведение «гастробаром для декадентов или взрослых романтиков». В алкогольной карте представлено большое количество пива и сидра, но основной упор сделан на крепкое спиртное, в особенности виски.

Любители коктейлей могут попробовать напитки, созданные в честь классиков литературы, в том числе Андрея Белого, Эрнеста Хемингуэя и Антона Чехова.

Раньше в Dead Poets проводили научно-популярные мероприятия, но тема стала популярной во всем городе, поэтому сейчас программа посвящена литературе и чтениям. В баре устраивают встречи с известными писателями, в том числе с Алексеем Ивановым, автором бестселлера «Географ глобус пропил».

Официальный сайт

Где: улица Жуковского, 12

Когда: с воскресенья по четверг с 14:00 до 02:00, в пятницу и субботу с 14:00 до 08:00

Сколько: средний счет – 1100 рублей

Фото: vk.com/deadpoetsbar
 

«Этобар»

 

Во дворе театра имени Ленсовета скрывается еще одно культурное место. «Этобар» специализируется на живом джазе, но не обходит стороной и другие сферы искусства. Там устраивают поэтические вечера, рассказывают об живописи, а также о виноделии и этикете питья.

В баре есть более 250 сортов алкоголя со всего мира, а с бокалом или без него можно встретить художников, музыкантов и даже артистов соседних театров. Музыка в «Этобаре» играет каждый вечер, поэтому сюда стоит заходить не только по выходным.

Официальная страница

Где: Владимирский проспект, 14

Когда: ежедневно с 18:00 до 06:00

Сколько: средний счет – 700 рублей

Фото: vk.com/tankhilevskaya

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