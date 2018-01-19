Отдых зимой: где искать солнце, море и песок

Конечно, Победа туда не летает, да и в самолете придется провести не менее десяти часов, но эмоции и впечатления от экзотической страны того стоят.

Вьетнам

Главное в январе – правильно выбрать курорт. Даже в солнечном Вьетнаме северная часть страны посреди зимы не подходит тем, кто ищет тепла и солнца. Держите курс на юг Вьетнама, где днем +28. Посмотрите на курорт Фантьет, больше известный как Муйне. Но это вариант для тех, кто не собирается весь отпуск проспать на лежаке. Тут ветер и волны – идеальные условия для любителей водных видов спорта. Широкие пляжи, прокат досок, школы серфинга и кайтинга – эксперты уверяют, что здесь лучшие условия во всей Азии.

Индия

Начало года – самое подходящее время, чтобы купить авиабилеты на Гоа. Штиль, теплая вода, солнце и нет дождей. Чтобы привезти тропический загар, а не ожоги, лежать под солнцем лучше только утром, а днем выбираться на прогулки. На Гоа шесть природных парков, находится один из крупнейших водопадов страны Дудхсагар. Обязательно посмотрите старую и новую столицу штата – Старый Гоа и Панаджи, посетите Плантацию специй. Если будете в Южном Гоа, съездите в маленький городок Беталбатим, который считается лучшим местом для медитаций.

Шри-Ланка

Здесь пляжи с белоснежным песком, теплый океан и коралловые цветочные рифы. Такая зима привлекает многих, поэтому январь на Шри-Ланке, как правило, самый туристический месяц. В это время ехать нужно на юг острова – в окрестности Коломбо или в район Галле, где нет дождей. В списке обязательных «дел» – понаблюдать за синими китами, посетить самый большой зоопарк континента Dehiwala Zoo и увидеть хотя бы часть из сотен святынь.

Таиланд

Пик туристического сезона в Таиланде приходится на новогодние праздники, поэтому вторая половина января – хороший вариант для поездки. Температура воздуха и воды приближены к идеальным, так что остается только выбрать место для отдыха. На юге Пхукета всегда многолюдно, северные пляжи считаются более спокойными, фанатам дайвинга понравится возле острова Пхи-Пхи. Также стоит взять экскурсию на Симиланские острова, посетить бухту Пханг Нга и 11 островов.

Куба

В прошлом году турпоток на Кубу вырос на 16%, и цифры год от года будут расти, поэтому Остров Свободы стоит посетить как можно раньше. В январе здесь сухо, нет удушающей влажности и изнурительной жары, а море теплое. Любители позагорать бесспорно найдут идеальный пляж – есть 22-километровый пляж Варадеро, белоснежный Пилар, семейный Playa Santa Lucia и множество других. Как правило, все туристические маршруты ведут в Гавану, так что нельзя не зайти в любимый бар Хемингуэя El Floridita, не погулять по Старой Гаване или обойти стороной Капитолий. Лететь на Кубу, конечно, далеко, но Аэрофлот предлагает удобные рейсы со стыковкой в Москве.