Эрмитаж вошел в топ-15 лучших мест мира для любителей кошек

Государственный Эрмитаж стал седьмым в топ-15 лучших мест для любителей кошек по версии американского интернет-журнала Bustle. Составители рейтинга отметили, что мурлыки ходят по главному музею России с 1745 года.

Императрица Екатерина Вторая, являющаяся основателем музея, дала кошкам статус стражей картинных галерей. Сейчас в Эрмитаже насчитывается около 50-60 усатых, у них даже есть собственный пресс-секретарь.

Первые три места в рейтинге заняли Дом-музей Эрнеста Хемингуэя во Флориде, музей в Огайо, где выставляются статуэтки кошек и приют для бездомных животных в Амстердаме.