Эрмитаж вошел в топ-15 лучших мест мира для любителей кошек

Государственный Эрмитаж стал седьмым в топ-15 лучших мест для любителей кошек по версии американского интернет-журнала Bustle. Составители рейтинга отметили, что мурлыки ходят по главному музею России с 1745 года.
Императрица Екатерина Вторая, являющаяся основателем музея, дала кошкам статус стражей картинных галерей. Сейчас в Эрмитаже насчитывается около 50-60 усатых, у них даже есть собственный пресс-секретарь.Первые три места в рейтинге заняли Дом-музей Эрнеста Хемингуэя во Флориде, музей в Огайо, где выставляются статуэтки кошек и приют для бездомных животных в Амстердаме.
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Самым известным хвостатым представителем Эрмитажа является кот-оракул Ахилл. Он предсказывал результаты матчей Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в России. После турниров кота хотели забрать домой 30 человек.
Не отпугнул их даже список требований, которым должен соответствовать новый хозяин. Он должен был обязаться строго следить за рационом питомца и не иметь других домашних животных. В итоге хозяйкой кота-предсказателя стала ветеринарный врач Анна Кондратьева.