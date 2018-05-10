Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале «независимостью российского правосудия»

Президент России Владимир Путин заявил, что не сможет помочь организаторам Каннского кинофестиваля с приездом арестованного режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сказал ведущий пресс-конференции, посвященной российскому фильму «Лето», Джоэль Шапрон. Аудиозапись пресс-конференции размещена на официальном сайте фестиваля.

По его словам, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обратился к Путину с просьбой посодействовать в поездке Серебренникова на фестиваль. Президент РФ сказал, что рад был бы помочь, но «российское правосудие независимо».

Во время пресс-конференции место, предназначенное для Серебренникова, было пустым. На столе перед ним стояла табличка с именем режиссера.

На фестивале показали фильм «Лето», посвященный лидеру группы «Кино» Виктору Цою, рок-музыканту Майку Науменко и его жене Наталье. Съемочная группа вместе с актерами Тео Ю, Ромой Зверем и Ириной Старшенбаум во время прохода по красной ковровой дорожке 9 мая взяла в руку табличку с надписью «Kirill Serebrennikov».

Присутствовавшие на пресс-показе журналисты встретили картину Серебренникова овациями. «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня.

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Серебренников проходит по делу «Седьмой студии». Фигурантов обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, передаваемые в Минкульт, заведомо завышались. В январе стало известно, что сумма ущерба возросла почти в два раза, до 133 млн рублей. Режиссер завершил монтаж «Лета», когда находился под домашним арестом.

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