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Фильм Серебренникова о Цое вошел в программу Каннского кинофестиваля

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© Фото: variety.com / CHARADES

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Картина «Лето» сразится за Золотую пальмовую ветвь с работами Жана-Люка Годара, Спайка Ли и других режиссеров.

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о жизни Виктора Цоя в 1980-е года попал в основной конкурс Каннского кинофстиваля.

Директор смотра Тьерри Фремо отметил, что организаторы рады представить фильм российского режиссера.

«Этот фильм рассказывает об истории рока и совершает погружение в эпоху Брежнева, красочно передавая эту жизнь на экране», — передает ТАСС слова Фремо.

Он добавил, что Серебренникова пригласят в Канны, чтобы режиссер лично представил свою картину.

В 2018 году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля также будут представлены картины The Image Book Жана-Люка Годара, BlackkKlansman Спайка Ли, «Под Силвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла и работы других авторов.

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Фильм «Лето» снимался в середине 2017 года в Северной столице. Прямо во время съемок Серебренникова задержала полиция. Недавно режиссер завершил монтаж картины, находясь под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Фигурантов обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенной из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, передаваемые в Минкульт, заведомо завышались. В январе стало известно, что сумма ущерба возросла почти в два раза, до 133 млн рублей.

Кинолента Серебренникова посвящена зарождению русского рока в Ленинграде. Главную роль в картине исполнил Тео Ю, рок-музыканта Майка Науменко сыграл Рома Зверь из группы «Звери», а его жену Наталью — Ирина Старшенбаум.

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