В церквях требуется соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом

Священникам будут измерять температуру, а для прихожан будет запрещен вход в церковь без маски.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поступило обращение от главного санитарного врача России Анны Поповой. Попова просит следить за соблюдением мер предосторожности в церквях в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Данная информация была опубликована на сайте РПЦ.

По словам Поповой данные меры необходимо предпринять из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, граждане, находящиеся в местах большого скопления людей, обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Сообщается, что священнослужители будут обязаны дезинфицировать руки антисептиком перед совершением проскомидии.