После заболевания коронавирусом скончался протоиерей Дмитрий Смирнов

Умер протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.



Священнослужителю было 69 лет.

Смирнов переболел коронавирусом еще в мае, однако все лето находился на реабилитации.

В связи с болезнью был вынужден оставить свои посты и прекратить публичную деятельность.

Он был настоятелем восьми церквей Москвы и Подмосковья.