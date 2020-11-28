Начинается Рождественский пост

Сегодня, 28 ноября, в субботу, начался первый день Рождественского поста. Верующие отказываются от всей скоромной пищи, кроме рыбы, а также от увеселений.

Вкушать рыбу можно в течение четырех из семи дней, а по субботам, воскресеньям и большим праздникам разрешено вино в умеренных количествах. Протоиерей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской православной церкви, уточнил, что если человек не способен в силу обстоятельств соблюсти устав, то он должен вместе с духовником определить, каким продуктом он может заменить другой. В случае же, когда верующему по медицинским показаниям необходимы определенные продукты, священник должен благословить на более мягкий пост.