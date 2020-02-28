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Картина дня: слухи о передаче Спаса на Крови РПЦ и трамвайная линия от Купчино до Славянки

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© Фото: Instagram / @vb_surgut

Темы дня

Что говорят про храм и как назвали новую скоростную линию.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали слухи о просьбе передать Спас на Крови Русской православной церкви.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в социальных сетях заявил, что митрополит Варсонофий попросил передать храм РПЦ. По его словам, в администрации Петербурга в скором времени пройдёт совещание на эту тему.

В комитете имущественных отношений эту информация опровергли. Там заявили, что речь идет о передаче ризницы, здания при храме, расположенного по другую сторону от Ново-Конюшенного моста, которое сейчас используется как выставочное пространство.

В комитете добавили, что обращение епархии официальной заявкой считать нельзя. В самой епархии заявили, что не собираются подавать официальную заявку на передачу храма.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало название трамвайной линии от Купчино до Славянки. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25), канал «Санкт-Петербург» (09:30) и 78.ru (09:35).

Скоростная линия будет называться «Славянка». Среди других вариантов были слова «Мурзилка», «Тигрёнок», «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и другие.

Строительство линии начнётся в 2021 году. Её запустят в 2024 году. Путь от Купчино до Славянки будет занимать около 30 минут.

Работами будет заниматься компания «БалтНедвижСервис». Смольный подписал с ней соглашение осенью 2019 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал рост курса евро. Быстрее всех об этом рассказали «Росбалт» (10:45), «Деловой Петербург» (11:35) и «Бумага» (12:45).

Днём 28 февраля курс евро на Московской бирже вырос на 2,15% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он повысился до 74,14 рубля.

В прошлый раз подобное происходило лишь в конце августа 2019 года. Причиной изменений стало падение стоимости нефти на фоне опасений из-за распространения коронавируса.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и 78.ru.

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