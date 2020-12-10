В церквях не будут проверять соблюдение коронавирусных правил

Местные власти Санкт-Петербурга сообщили, что они не намереваются совершать проверки по соблюдении мер против коронавируса в условиях пандемии инфекции.

Об этом проинформировали Инна Карпушина, пресс-секретарь Смольного, и Александр Ситов, заместитель главы комитета по промышленной политике города. В смольном сообщили, что к церкви отношение другое.

Пресс-секретарь Смольного сказала, что не возможно представить себе рейды в религиозном месте, потому что отношение к нему иное, нежели к клубу или бару. Однако заместитель главы комитета по промышленной политике города сообщил, что на храмы и церкви, хоть они и отделены от государства, ограничения по коронавирусу распространяются в том же порядке, как и на все общественные места.