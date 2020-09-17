В Духовной академии зафиксирована вспышка коронавируса

Синодальный отдел московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению сообщил, что 48 студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви заразились коронавирусом нового типа, что было выявлено в результате тестирования.

Стдуенты академии проживали прямо в учреждении. Всего на данный момент там обучается 200 человек.

Церковная больница святителя Алексия уже передала академии шесть коробок с лечебными препаратами. Тихвинская епархия также поможет Академии.

Из 48 заболевших только один студент был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.