ВОЗ утверждает, что низкие температуры не влияют на коронавирус

По словам российского представителя Всемирной организации здравоохранения Милиты Вуйнович, понижение температур никак не скажется на распространении коронавирусной инфекции и степени тяжести заболевания.

Специалист утверждает, что низкие температуры способствуют более легкому проникновению вируса в организм, однако холод сам по себе никак не влияет на COVID-19, так как контагиозность вируса не зависит от сезона. На данный момент, по словам Вуйнович, известно, что факторами риска является лишь преклонный возраст и хронические заболевания. Специалист призвала не бояться холода и не закрывать окна, не использовать кондиционеры вместо естественного проветривания, так как помещение должно снабжаться свежим воздухом.