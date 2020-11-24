Милонов заявил, что закрытие метро в Новый год приведет к росту заболеваемости коронавирусом

Метрополитен Петербурга будет закрыт в новогоднюю ночь по решению городских властей. Однако, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, данные меры приведут лишь к увеличению количества заразившихся коронавирусом.

Милонов отметил, что в случае закрытия метро, граждане Петербурга будут либо перемещаться на такси, либо ждать на холоде открытия метрополитена. Как только подземка вновь заработает, туда ринутся толпы людей. В результате возникшей нагрузки соблюдать необходимую социальную дистанцию будет абсолютно невозможно, уверен Милонов.

Милонов считает, что закрытие метро не является гарантией того, что петербуржцы проведут новогоднюю ночь у себя дома. Депутат настаивает на пересмотре городскими властями принятого решения.