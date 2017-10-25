Милонов попросил Полтавченко защитить и сохранить шаверму

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов попросил губернатора Георгия Полтавченко защитить и сохранить петербургскую шаверму. Таким образом Милонов ответил на слова Полтавченко в интервью «Российской газете».

«Петербург - читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», - заявил газете Полтавченко.

Мало того, что на губернатора накинулись горожане за то, что он заговорил по-московски и назвал шаверму шаурмой, Милонов утверждает, что шаверму вообще нельзя убирать от метро, так как она стала одним из узнаваемых символов Северной столицы.

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города - как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», - говорится в письме Милонова к Полтавченко.

Депутат рассказал, что в Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города - легендарная советская «Пышечная на Желябова», работающая сегодня на Малой Конюшенной улице.

«Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху перестройки и гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились «образцовые» места, где ее готовят по «правильному» рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», - уверен Милонов.

Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.