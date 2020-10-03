Временный госпиталь в «Ленэкспо» введен в эксплуатацию

Сегодня, 3 октября, пресс-служба Смольного сообщила, что временный госпиталь в помещениях выставочного комплекса «Ленэкспо» готов к эксплуатации и сможет принять порядка 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

В начале пандемии «Газпром» передал городу павильоны 7, 7А, 8 и 8А, а сейчас к ним добавились павильоны 1, 2, 3, 5, 5А. В здании была оборудована реанимация, установлен компьютерный томограф и системы жизнеобеспечения. Планируется, что в разных частях комплекса «Ленэкспо» будут лежать как пациенты с легким течением COVID-19, так и тяжелые больные.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что госпиталь рассматривается в качестве запасного и может быть задействован в зависимости от эпидобстановки. Глава города также отметил, что большинство недоработок, на которые ранее жаловались пациенты, были исправлены. Напоминаем, что лежавшие там люди ранее сообщали о холоде, нехватке лекарств и отсутствии уединения из-за близкого расположения коек. Губернатор поручил обеспечить пациентам комфортный температурный режим, фасады были утеплены. В ближайшее время все отделения снабдят отоплением, а также проследят за устранением недостатков, выявленных ранее. Ошибки уже исправили в отношении душевых и туалетов, которые теперь расположены в отдельных помещениях и оборудованы качественной сантехникой.