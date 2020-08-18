Дачников не оставят без медицины: амбулатории будут работать до холодов

Сроки работы садоводческих амбулаторий в Петербурге продлят на несколько месяцев из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Губернатор Александр Беглов заявил, что медики в дачных поселках будут работать до наступления холодов.

Дачники не спешат в этом году возвращаться в Петербург.

По официальным данным, с начала года в амбулатории обратились свыше 40 тысяч человек. Учреждения оказывают помощь как петербуржцам, так и жителям Ленобласти.

Отметим, что власти готовятся к возможной второй волне коронавируса осенью на фоне обычных сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Так, в школах предусмотрен переход на дистанционное обучение.