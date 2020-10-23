Низкие температуры могут влиять на заболеваемость коронавирусом

Роспотребнадзор сделал заявление, на счет того, что необходимо делать для уменьшения риска заболевания коронавирусной инфекцией.

В федеральной службе отметили, что рост заболеваемости будет сохраняться до первых десяти дней ноября. Однако, что здоровье людей находится в их руках и зависит от них. Одним из способов следить за своим здоровьем и избежать случаев заражения — это носить маски и соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, многие граждане до сих пор не соблюдают масочный режим, а также не моют руки и часто бывают на холоде.

Также стоит отметить, что большие перепады температуры снижают иммунитет организма к различного рода заболеваниям, к которым относится COVID-19 и грипп.