Петербургские школы получат 6 млрд рублей на обеспечение противовирусных мер

В эфире телеканала “78” губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что правительство города обязано снизить риск заражения инфекцией Covid-19. Для реализации этой цели из бюджета выделено 6 млрд рублей.

К тому же, в школах Петербурга уже действует “вирусный” режим, ведь ученики посещают школу по особому графику, в столовой питаются также по новому графику, а также ученики передвигаются по школе по особым маршрутам, которые ранее были разработаны специалистами, чтобы минимизировать контакты между детьми.