Петербургские учителя рассказали, как пройдут занятия в новом учебном году.

Планируется, что с 1 сентября школы заработают в стандартном режиме, однако некоторые нововведения всё же появятся. Так, уроки будут начинаться в разное время – с 08:15 до 10:20. В связи с этим во второй и третьей смене не будет необходимости.

Елена Николаевна, петербургская учительница, рассказала, что позже всех на уроки будут ходить ученики шестых и восьмых классов. Такое решение было принято потому, что они уже могут сами добираться до дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. По словам педагога, новый распорядок может не понравиться многодетным семьям.

Помимо нового расписания будет и новый режим питания. Так, в школьные столовые детей будут пускать по три-четыре класса и на обед будет выделено 10 минут. Тем, кто приносят с собой еду из дома, возможно, позволят перекусывать прямо в классах.

Помимо этого, ужесточаться меры, связанные с заболеваниями. В случае недомогания ученика его отпустят домой только в сопровождении родителей. Если они не смогут приехать, то будет вызываться скорая помощь. В случае коронавируса хотя бы у одного ученика, весь класс будет учиться дистанционно в течение двух недель. Если вирус обнаружится у учителя, то сразу несколько классов перейдут на онлайн обучение.