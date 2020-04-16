  • 16 Апрель 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 23:24 74.2669  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 23:24 80.5219  
Нефть($) 16.04.2020 28.39 +1.36
Нефть(p) 16.04.2020 1761.07 +91.49

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 16 апреля

Автор:


© Фото: Reuters

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала коронавирусная инфекция, которую нашли у двух скончавшихся пенсионеров в Петербурге. Смерть обоих произошла ещё 5 апреля, но положительные результаты на COVID-19 пришли только сейчас.

89-летний мужчина скончался от двусторонней пневмонии в Городской многопрофильной больнице № 2, куда был переведён из Введенской. Пенсионер имел много хронических заболеваний. В тот же день в Госпитале для ветеранов войн от двусторонней пневмонии скончалась 81-летняя женщина. Она также имела несколько хронических заболеваний.

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировано 154 новых случаев заражения. Общее число заразившихся составило 1083 человека. Всего в России на текущий момент выявлено почти 28 тыс. случаев.

Второй темой, согласно «Монитору», стали 193 протокола об административных нарушениях в Петербурге, которые были составлены на предпринимателей и юридические лица за работу во время самоизоляции. До этого мировые судьи уже приняли на рассмотрение 100 материалов, из которых 50 были возвращены.

Ещё 24 административных дела зарегистрировали районные суды на нарушивших самоизоляцию людей. Двое петербуржцев оштрафованы на 2 тыс. рублей за нахождение на спортивной площадке. Врач Алексей Борисов был оштрафован на 15 тыс. рублей за поездку на автомобиле во время принудительного карантина из-за контакта с заражённым COVID-19.

Третьей темой дня стал запуск правительством Петербурга «горячей линии по коронавирусу». Первыми об этом написали «АиФ Санкт-Петербург» (13:10), Gazeta.spb (14:45) и «Фонтанка.ру» (16:05). По короткому номеру 122 или телефону (812) 246-5-122 ждут любые вопросовы по поводу инфекции и самоизоляции. С территории города вызов бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов. При необходимости вызов обещают перенаправить в другие службы – например, на горячую линию комитета по образованию или здравоохранению.

«Специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтёров, о выплатах, льготах, обеспечении продуктовыми наборами», – уточнили в Смольном.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.04.20
    Продажа предохранительных клапанов по ценам от производителя
    11.04.20
    ПокерДом на Андроид в 2020 году: преимущества софта и другие особенности программы
    10.04.20
    Трансферные окна предложено перенести на межсезонье
    01.04.20
    В состав ЭСК войдёт немецкий эксперт Вольфганг Штарк
    31.03.20
    Тренер «Спартака» заверил, что игроки его фк имеют шансы играть в Германии
    27.03.20
    Зачем мужчинам после 30 необходимо пить витамины?
    25.03.20
    Что лучше – займ или кредитная карта?
    24.03.20
    Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram