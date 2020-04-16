Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 16 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала коронавирусная инфекция, которую нашли у двух скончавшихся пенсионеров в Петербурге. Смерть обоих произошла ещё 5 апреля, но положительные результаты на COVID-19 пришли только сейчас.

89-летний мужчина скончался от двусторонней пневмонии в Городской многопрофильной больнице № 2, куда был переведён из Введенской. Пенсионер имел много хронических заболеваний. В тот же день в Госпитале для ветеранов войн от двусторонней пневмонии скончалась 81-летняя женщина. Она также имела несколько хронических заболеваний.

В Петербурге за минувшие сутки зарегистрировано 154 новых случаев заражения. Общее число заразившихся составило 1083 человека. Всего в России на текущий момент выявлено почти 28 тыс. случаев.

Второй темой, согласно «Монитору», стали 193 протокола об административных нарушениях в Петербурге, которые были составлены на предпринимателей и юридические лица за работу во время самоизоляции. До этого мировые судьи уже приняли на рассмотрение 100 материалов, из которых 50 были возвращены.

Ещё 24 административных дела зарегистрировали районные суды на нарушивших самоизоляцию людей. Двое петербуржцев оштрафованы на 2 тыс. рублей за нахождение на спортивной площадке. Врач Алексей Борисов был оштрафован на 15 тыс. рублей за поездку на автомобиле во время принудительного карантина из-за контакта с заражённым COVID-19.

Третьей темой дня стал запуск правительством Петербурга «горячей линии по коронавирусу». Первыми об этом написали «АиФ Санкт-Петербург» (13:10), Gazeta.spb (14:45) и «Фонтанка.ру» (16:05). По короткому номеру 122 или телефону (812) 246-5-122 ждут любые вопросовы по поводу инфекции и самоизоляции. С территории города вызов бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов. При необходимости вызов обещают перенаправить в другие службы – например, на горячую линию комитета по образованию или здравоохранению.

«Специалисты службы ответят на вопросы об организации работы детских садов, школ, колледжей, вузов, о возможностях передвижения по городу и доступности транспорта, о работе волонтёров, о выплатах, льготах, обеспечении продуктовыми наборами», – уточнили в Смольном.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».