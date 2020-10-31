Греция вводит частичный локдаун с 3 ноября

В ноябре в Греции закроются места общественного питания, музеи и театры. Промышленный сектор экономики, школы и учреждения розничной торговли приостанавливать работу не планируют.

Новые ограничения вступят в силу 3 ноября в 6 утра во вторник и продлятся в течение месяца. Новые меры помогут предотвратить большие скопления людей, способствующих передаче вируса, которые чаще всего бывают во время развлекательных мероприятий и перемещении граждан.

В первую волну коронавируса Греция входила в список наиболее безопасных стран. На нынешний день в Греции зараженными считаются 37 тысяч человек. За все время от инфекции скончались 620 человек, выздоровели — 1347 пациентов.