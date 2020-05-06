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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 6 мая

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© Фото: Илья Наймушин / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заражение коронавирусной инфекцией министра культуры Ольги Любимовой. Её пресс-секретарь рассказала, что тест на COVID-19 показал положительный результат, но показаний к госпитализации нет. Глава Министерства культуры РФ давно ушла на самоизоляцию и продолжает работать из дома.

В России за сутки выявлено 10,5 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, из них в Петербурге – 312 человек. Всего в городе с начала пандемии зафиксировано 5884 случаев.

Второй темой, согласно «Монитору», стал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничительных мероприятий, который разработал Роспотребнадзор. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на онлайн-совещании с президентом.

На первом этапе планируется разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, посещать небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Можно будет выходить на прогулку с детьми. На втором этапе предполагается разрешить прогулки на улице с семьёй и работу образовательных организаций. Откроются объекты сферы торговли и услуг большей площади, начнут работу образовательные организации – школы и сады.

На третьем этапе снятия ограничений начнут работать парки и скверы, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. «Ограничительные меры могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации», – отметила Попова.

Третьей темой дня стала новость в СМИ о самоубийстве российского миллиардера Дмитрия Босова. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (18:05), «Пятый канал» (18:05) и Piter.tv (18:15). Тело 52-летнего бизнесмена нашли в подмосковном посёлке Усово. Смерть якобы наступила в ночь со вторника на среду. Пока нет никакой информации о возможных причинах самоубийства. Следователи приступили к работе.

Дмитрий Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокуголь». «Сибантрацит» – генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова также принадлежит петербургский центр архитектуры и дизайна Artplay. Миллиардер занимал 86 строчку в рейтинге Forbes.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.

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