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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 30 апреля

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© Фото: Андраник Казарян / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало досрочное завершение учебного года в школах Петербурга. Родителям всех учащихся, кроме выпускных классов, разрешили забрать детей и увезти на дачу после 22 мая. Оценки в таком случае будут выставляться по итогам за три четверти. Петербургские старшеклассники, которым предстоит пройти государственную аттестацию, будут готовиться к ней с 25 мая по 5 июня.

В городском комитете по образованию рассказали, что почти половина родителей школьников в Петербурге изъявили желание получить досрочную аттестацию. На данный момент школы уже получили 78 тыс. заявлений. Остальные родители пока не оформили документы.

Второй темой, согласно «Монитору», стало прибытие в Пулково вывозного рейса с петербуржцами, отдыхавшими на Шри-Ланке и Мальдивах. Всего на борту находилось 375 человек, 105 из них – жители Петербурга и Ленобласти. В аэропорту прибывших встречали медики в защитных костюмах. Они проверили всех на наличие симптомов инфекции, сделали тест на коронавирус и выдали памятки о правилах поведения в режиме самоизоляции.

В Петербурге за сутки зарегистрировали 336 новых случаев COVID-19.

Третьей темой дня стала новость, что Летний сад не откроется 1 мая. Это произойдёт впервые за 78 лет, хотя парки уже полностью готовы к летнему сезону. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (11:50), «Мой район» (12:10) и 78.ru (12:10).

«В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году 1 мая сады Русского музея не откроются после просушки. Такое происходит в истории наших садов всего второй раз: Летний сад не был открыт только в первый майский день 1942 года. Тогда целый год в Летнем саду стояли военные», – сообщили на сайте садов Русского музея.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Regnum, Piter.tv и Gazeta.spb.

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