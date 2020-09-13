За выходные кинотеатры посетили более миллиона зрителей

С 10 по 13 сентября российские кинотеатры посетило более миллиона зрителей. Такой показатель зафиксирован впервые с марта 2020 года.

Наиболее популярными фильмами оказались следующие кинокартины: «Довод» Кристофера Нолана и «Мулан» Ники Каро. Об этом стало известно из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Данные фильмы посмотрели в стенах кинотеатров более 370 и 390 тысяч зрителей соответственно. Так, фильм «Довод» по сборам находится на первом месте, собрав за выходные более 122 млн рублей.

Напомним, что кинотеатры в Москве открылись 1 августа, а в Санкт-Петербурге только 12 сентября.