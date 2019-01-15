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Названы самые кассовые фильмы 2018 года в России

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Sony Pictures Entertainment

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Главную роль в самом кассовом фильме исполнил Том Харди.

Самым кассовым фильмом 2018 года в России стал «Веном», снятый по мотивам комиксов Marvel, с общими сборами в 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента сети кинотеатров «Каро» Ольгу Зинякову.

«Это достаточно неожиданный результат, учитывая, что главный герой фильма – малоизвестный российской аудитории персонаж. Успех фильму принесли мощная рекламная кампания, нестандартная концепция с антигероем в качестве ключевого персонажа и Том Харди, исполнивший главную роль. Среди тенденций 2018 года можно отметить рост популярности российского кино и высокий интерес зрителей к сиквелам голливудских франшиз», – рассказала Зинякова.

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В список самых кассовых фильмов попали: «Мстители. Война бесконечности», «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда», «Дэдпуд 2», «Монстры на каникулах 3: Море зовет» и «Мир Юрского периода 2».

Среди российских кинолент самыми успешными признаны: «Лед», «Тренер», «Я худею», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть».

Рекордсменом российского проката стал фильм «Движение вверх». В настоящий момент он находится на втором месте по сборам после «Аватара», который является лидером за всю историю российского кинопроката.

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