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Кинокритики из США назвали лучшие фильмы и лучших актеров 2018 года

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© Фото: imdb.com

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Лучшим сценарием стал текст к фильму «Смерть Сталина».

Национальное общество кинокритиков США (NSFC) назвало лучшие фильмы 2018 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лидером в рейтинге стала картина «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао. Фильм рассказывает о дрессировщике лошадей, которому пришлось оставить свою карьеру из-за тяжелой травмы головы.

Второе место занял фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома». Третье место в рейтинге получила работа южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона «Пылающий». 

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Лучшим режиссером 2018 года кинокритики назвали Альфонсо Куарона, лучшим актером – Итана Хоука за роль в фильме «Дневник пастыря» Пола Шредера, лучшей актрисой – Оливию Колман за роль в картине «Фаворитка».

Лучшим сценарием стал текст Армандо Ианнуччи, Дэвида Шнайдера и Йена Мартина к фильму «Смерть Сталина».

В состав NSFC входят 64 человека. Общество было организовано в 1966 году и выбирает своих членов из работников газет и известных онлайн-изданий США.

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