В Петербург привезли новую большую партию вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербург прибыла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

В четверг Петербург получил 62 550 доз вакцины. Препараты упакованы в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых имеются термодатчики, чтобы следить за низкой температурой, которая не должна превышать минус 18 градусов.

По прививочным пунктам, которых сейчас в городе 70, вакцины развезут в ближайшие три дня.

Как писал Санкт-Петербург.ру, для петербуржцев выпустили памятку по вакцинации от коронавируса.

По данным на 20 января, всего были привиты 27 тыс. петербуржцев, полностью вакцинация завершена у 4986 человек. Власти планиируют открыть еще 50 пунктов и запустить мобильные бригады.