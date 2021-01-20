Для петербуржцев написали памятку по вакцинации от коронавируса

Петербургские власти и медики разработали памятку для записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Для записи на прививку нужно зайти в личный кабинет на портале «Здоровье петербуржца», выбрать раздел «Запись к врачу», а затем — «Запись на вакцинацию от COVID-19». После этого нужно указать любой район и медучреждение. Далее при выборе специальности нужно отметить «Вакцинация от COVID-19» и оформить запись.

Если у горожанина нет регистрации на портале, можно записаться, выбрав на главной странице раздел «Запись на вакцинацию от COVID-19». Далее последуют перечисленные выше действия.

Также остается возможность записаться на прививку по телефону.

Отмечается, что без регистрации на Госуслугах невозможна и регистрация на "Здоровье петербуржца".

При этом более 46% петербуржцев не собираются записываться на вакцинацию, пишет "Мойка78". Треть горожан отметили, что не смогли записаться, поскольку «ничего не работает». О том, что получилось это сделать, потому что нет ничего сложного, рассказали 13% жителей города, а 3% записались в своем медучреждении.