Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в одну из петербургских клиник. Об этом рассказала РЕН ТВ дочь актера Ксения Басилашвили.

По ее словам, 86-летний артист чувствует себя нормально.

"МК" отмечает, что актер почти не выходил из дома во время пандемии из-за возраста и хронической болезни легких. Вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь.

По сведениям издания, в афише БДТ им. Товстоногова до конца января нет спектаклей с его участием.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее в больницу попала актриса Алиса Фрейндлих. По данным медиков, ее состояние стабильно тяжелое.