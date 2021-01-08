Алисе Фрейндлих стало немного лучше

У актрисы Алисы Фрейндлих отмечено уменьшение поражения легких при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "ПД" со ссылкой на источники в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова.

Состояние артистки оценивается как стабильное, однако пока она получает кислородную поддержку.

Фрейндлих доставили в клинику 25 декабря. Дочь Варвара и внучка Анна также проходят лечение от COVID-19.

Как писал Санкт-Петербург.ру, коронавирус нашли и у российского актёра Олега Басилашвили. По данным родственников, он болеет в легкой форме, однако должен находиться под наблюдением врачей из-за преклонного возраста.