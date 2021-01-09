СМИ отправили Ахеджакову в больницу

Известная российская актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о своей госпитализации. Она сообщила об этом изданию "Подъем".

Ахеджакова заявила, что «нигде она не в больнице и ничего у нее нет».

Телеграм-канал "112" писал о госпитализации артистки, добавляя, что у нее обнаружили коронавирус, однако она чувствует себя хорошо.

Как писал Санкт-Петербург.ру, за последние недели в нашем городе отправили в больницу с коронавирусом сразу двух любимых актеров театра и кино - Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили. Последний сегодня был выписан и будет долечивать коронавирус дома, а Фрейндлих пока находится в клинике. Отмечалось, что она в стабильном состоянии.