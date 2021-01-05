Дочь Басилашвили рассказала, как чувствует себя актер, заболевший коронавирусом

Дочь Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии 86-летнего актера, находящегося в клинике с коронавирусной инфекцией. По ее словам, передает "Пятый канал", он чувствует себя хорошо.

На нахождении в клинике настояли медики, отметила Ксения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Басилашвили и его супругу Галину Мшанскую госпитализировали. Они лежат в обычной палате клиники № 40 Курортного района.

В расписании БДТ нет спектаклей с участием артиста до конца января.