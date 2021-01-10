Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих по-прежнему стабильное без динамики. Об этом сообщили "ПД" в МСЧ №122, где проходит лечение артистка.
Дочь актрисы скоро выпишут, они общаются. Также Алиса Фрейндлих занимается лечебной физкультурой.
Компьютерная томография показала уменьшение степени поражения легких у пациентки.
Внучка артистки, которая также лежала в этой клинике, уже выписана.
Как писал Санкт-Петербург.ру, Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 в конце декабря. С таким же диагнозом успел полежать в больнице Олег Басилашвили, однако его быстро выписали долечиваться дома - артист перенес коронавирус в легкой форме.