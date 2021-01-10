Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Врач из США скончался после прививки от коронавируса

Число госпитализированных в новом году петербуржцев выросло на 10%

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

Аналитики сообщили о росте цен в 2021 году

В Петербурге выросло число обращений пациентов с коронавирусом к медикам

Пять баров в Петербурге опечатали за нарушение антикоронавирусных мер

Как писал Санкт-Петербург.ру, Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 в конце декабря. С таким же диагнозом успел полежать в больнице Олег Басилашвили, однако его быстро выписали долечиваться дома - артист перенес коронавирус в легкой форме.

Внучка артистки, которая также лежала в этой клинике, уже выписана.

Состояние актрисы Алисы Фрейндлих по-прежнему стабильное без динамики. Об этом сообщили "ПД" в МСЧ №122, где проходит лечение артистка.

Все новости Коронавирус

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →