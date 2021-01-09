Басилашвили выписали из больницы после перенесенного COVID-19

Народного артиста СССР Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр им. Г. Товстоногова.

Теперь артист будет лечиться амбулаторно, у себя дома.

Басилашвили провел в больнице 5 дней. Его заболевание протекало в нетяжелой форме.

В театре также отметили, что актриса Алиса Фрейндлих продолжает лечение в больнице, она в стабильном состоянии.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Фрейндлих стало немного лучше на днях.