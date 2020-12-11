Россиян предупредили об опасности ношения медицинской маски в мороз

Медики не советуют жителям Росси носить маску на улице в морозную погоду. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала врач-инфекционист Московского центра борьбы со СПИДом Елена Белова, маску нужно носить среди людей, в общественных местах или при скоплении людей на улице. Она подчеркнула, что не стоит использовать маску как "согревающий элемент". При ношении маски в мороз, с внутренней стороны скапливается влага, а когда маска мокрая, ее пора выбрасывать. Поэтому находясь в одиночестве, маску лучше снять, посоветовала Белова.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев добавил, что влажная маска не может защитить от вируса. В случае если вам холодно, лучше потуже замотать шарф, отметил медик.

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